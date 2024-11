Leao sprint e gol, ora i numeri del portoghese sono in crescita: le sue statistiche

Assoluto protagonista nel secondo tempo di ieri sera contro lo Slovan Bratislava, Rafa Leao ha saputo incidere con un gol prezioso in Champions League, il primo di questa edizione. La stagione del portoghese non può però di certo definirsi "spumeggiante".

Dal rapporto con Fonseca a un Milan altalenante non sempre per "colpe" Dei suoi migliori giocatori. Leao oggi vuole diventare ancor più decisivo, e le sue parole nel post partita incrementano questa sua volontà: "La cosa più importante era vincere. Siamo passati in vantaggio, poi gli abbiamo concesso occasioni che gli hanno dato fiducia. Il mister aveva preparato bene la partita, sapevamo che non era facile giocare contro di loro in casa. In queste partite non basta la qualità per vincere".

I NUMERI DI RAFA

Finora il numero dieci portoghese, contando campionato e Champions ha messo a segno 4 gol e 4 assist. Numeri che dovranno crescere, come tutto il rendimento della squadra di mister Fonseca nelle prossime partite.

