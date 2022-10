Leao sui social dopo il Gran Galà: "Notte indimenticabile: continuo a lottare per i miei sogni"

MilanNews.it

Rafael Leao nella serata di ieri è stato premiato al Gran Galà del Calcio AIC come migliore giocatore dello scorso campionato, oltre a essere inserito nella top 11 della stagione. Il portoghese ha lanciato questo messaggio su Instagram nel pomeriggio di oggi: "Notte indimenticabile, grazie a tutti coloro che mi hanno votato: sicuramente un motivo in più per continuare a lottare per i miei sogni!"