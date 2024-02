Leao torna al gol in Serie A: un curioso dato sulla rete segnata ieri sera

Il giorno dopo il pareggio del Milan contro l'Atalanta lascia l'amaro in bocca nel mondo rossonero, al termine di una gara condotta positivamente, con però purtroppo l'episodio del calcio di rigore in favore dei nerazzurri che va a macchiare una prestazione di intensità, attenzione e con le solite importanti occasioni da rete create. E' stato indubbiamente uno dei migliori in campo Rafael Leao, di ritorno al gol in campionato dopo 5 mesi (l'ultima volta a settembre contro il Verona).

Come riportato dal sito Opta, il portoghese rossonero ha segnato il gol più veloce del Milan in Serie A dal novembre 2022, quando era stato lui stesso a trovare la rete contro la Fiorentina dopo 1 minuto e 28 secondi.