Leao tra oggi e domani torna a Milanello: l'agenda per recuperarlo in Champions

Rafael Leao si è fermato dopo pochi minuti della gara contro il Lecce e l'esito degli esami, svolti nelle ore successive, ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale, un infortunio molto simile a quello che lo aveva tenuto fuori dalla semifinale di andata di Champions League nella passata stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il portoghese si è curato a casa in questa settimana e tornerà a Milanello tra oggi e domani. Qui continuerà il suo lavoro di recupero e all'inizio della settimana prossima svolgerà nuovi esami per valutare i progressi fatti.

L'obiettivo è recuperarlo per la Champions League. Una corsa contro il tempo.