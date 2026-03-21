Leao va in nazionale? Allegri: "Non è assolutamente in grado di giocare, ha bisogno di fare lavori specifici per tornare al 100%”
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Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Torino.
La partita l’aveva preparata con Leao titolare nonostante tutto o un turno di riposo l’aveva previsto?
“No, assolutamente. Ieri nella rifinitura ha avuto questo riacutizzarsi all’adduttore. Abbiamo parlato con Rafa e abbiamo preferito che oggi stesse fermo in modo da avere 20 giorni per recuperare. Dopo la sosta mancheranno 8 partite e saranno quelle decisive”.
Quindi non va in nazionale?
“Credo che sia stato convocato ma non è assolutamente in grado di giocare, ha bisogno di fare lavori specifici per tornare al 100%”.
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