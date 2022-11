Leao va in nazionale e saluta i tifosi rossoneri: "Ci vediamo presto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Un gol nella sera in cui viene premiato come MVP della Serie A del mese di ottobre è sicuramente uno dei modi migliori per congedarsi momentaneamente da San Siro: Leao apre le danze di Milan-Fiorentina con un destro preciso al secondo minuto nell'ultimo match ufficiale del 2022 del Milan. Il portoghese, che andrà in nazionale per il Mondiale, saluta così i tifosi rossoneri su Twitter: "Ciao Milan, ci vediamo presto".