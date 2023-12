Leao verso la convocazione per Bergamo: ecco come incide il portoghese da subentrante

Come riportato da Milan News questa mattina, Rafael Leao ha svolto una prima parte di lavoro con la squadra e poi un’altra parte di allenamento personalizzato. Ora rimane da capire quale sarà la decisione di staff e allenatore riguardo al suo impiego nel match contro l’Atalanta. Con molta probabilità potrebbe arrivare la convocazione e quindi la possibilità che possa subentrare a partita in corso. Ma qual’è realmente l’apporto di Rafa entrando dalla panchina? Abbiamo preso in analisi le sue stagioni al Milan partendo dal 2020/21, perché in quella precedente non era un titolare fisso nella formazione rossonera.

Nella stagione 2020/21, il portoghese è subentrato in 8 partite. In queste occasioni ha portato solamente un assist e un gol. L’assist è arrivato nel match vinto dal Milan per 7-0 contro il Torino, mentre il gol nella trasferta di Parma con punteggio di 1-3. Si passa quindi al Campionato 2021/22, dove Leao subentra solamente in 3 occasioni. Il rapporto qui è ben più alto, infatti segna una rete e un assist e lo fa in maniera determinante. Gol nel 3-1 contro la Roma e assist nel 3-2 contro il Verona. Lo scorso anno le partite dove è entrato dalla panchina sono state 7, ma ha segnato solamente un gol nella partita in cui il Milan vinse 4-1 contro il Monza, riporta "Fantaredazione".

Quest’anno le sue presenze partendo da fuori sono solamente due e in entrambe le occasioni non ha segnato né portato assist. In entrambe le partire gli uomini di Pioli sono riusciti ugualmente a vincere. In sostanza il numero 10 è molto poco incisivo quando non comincia la partita dall’inizio.