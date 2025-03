LEC-MIL (1-0): all'intervallo entra, inevitabilmente, Rafa Leao

Dopo un primo tempo in cui il Milan ha creato ma non ha segnato, ha sofferto e ha subito un gol dal Lecce, il tecnico rossonero corre ai ripari come ampiamente previsto mettendo in campo Rafael Leao. Il portoghese, che subentra per la sesta volta in questo campionato, prende il posto di Alex Jimenez, inefficiente nelle due fasi ma soprattutto in attacco. Vedremo se il numero 10 rossonero riuscirà a cambiare l'inerzia dell'ennesima serata amara del Milan.