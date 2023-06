Lecce, Baroni: "Colombo ragazzo giovane, deve sbagliare e crescere"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Vigilia di campionato per il Lecce, che domani al Via del Mare saluterà i propri tifosi nella sfida contro il Bologna. Marco Baroni parla in conferenza stampa; queste le sue dichiarazioni su Lorenzo Colombo:

Colombo, per molti mesi, è stato criticato: molti vedevano Coda. E poi: ha mai pensato a un modulo diverso?

"Il modulo non è mai stato in discussione, è quello che ci ha dato equilibrio e compattezza su tutti i campi con identità forte, apprezzata e riconosciuta. Colombo è un ragazzo giovane, deve lavorare, deve sbagliare e crescere. Ma come lui, tutti gli altri".