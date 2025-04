Lecce, Danilo Veiga: "Quando si parla di giocatori, non è possibile non citare Leao. Tra i miei idoli Walker e Dani Alves"

Danilo Veiga, terzino del Lecce, si è così espresso a flashscore sul suo modo di giocare: "Per me è stato un inizio positivo. Ho potuto aggiungere minuti al mio gioco in un calcio attraente e competitivo. Sono un po’ diversi i ritmi di lavoro e l’intensità ai quali ero abituato, ma lo considero un fattore importante per la mia crescita. Sono molto felice di essere qui. Sento che questa è una grande opportunità per crescere e per dimostrare il mio valore in uno dei migliori campionati d’Europa”.

Ha parlato anche dell'avversario più duro: "Quando si parla di giocatori, non è possibile non citare Rafael Leao. Anche se contro il Milan non ho giocato molti minuti, è stato evidente a tutti il suo impatto appena entrato in campo. Ha fornito anche l’assist per il terzo gol. Per quanto riguarda la squadra che più mi ha sorpreso, devo riflettere un po’ perché, per la verità, non ho giocato contro molte squadre”.

Idoli? “Nella posizione mia e in quella della Nazionale mi piace molto Cancelo, anche se è infortunato ora. Un po’ mi identifico in lui sul piano offensivo, come l’incredibile carriera di Dani Alves. Anche Kyle Walker mi piace molto. Sono giocatori che, ogni volta che posso, guardo per cercare di capire cosa ritengo importante per il mio gioco".