Lecce, doppietta per Lorenzo Colombo nel 7-0 al Rovereto

Dopo il Postal Calcio, il Lecce batte anche il Rovereto nella seconda amichevole precampionato con il netto risultato di 7-0. Dopo quindici minuti il parziale è già di 2-0, grazie alla facile e comoda doppietta di Helgason. Al 24’ arriva il 3-0: un’autorete di Dal Fiume che, nel tentativo di anticipare Ceesay, batte il proprio portiere. All’intervallo solito ribaltone nella formazione e dopo dieci minuti trova il primo centro in giallorosso l’ultimo arrivato Colombo, che si ripete quattro minuti più tardi. Il 6-0 porta la firma del giovane Berisha, in chiusura arriva il settimo gol a opera di Rodriguez. Baroni ha di fatto confermato lo stesso undici di partenza della prima uscita stagionale, con Strefezza e Listkowski ai lati di Ceesay. In difesa, invece, Gendrey, Tuia, Dermaku e Gallo. Assenti Majer, Gargiulo, Frabotta e Simic. La prossima gara, quella sicuramente dal fascino maggiore, è in programma mercoledì contro il Bochum.