Lecce ed Empoli non si fanno male: 1-1 al Via del Mare

Nel secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, il Lecce e l'Empoli non si fanno male e pareggiano 1-1. In un Via del Mare in contestazione per i pessimi risultati della squadra salentina fino a questo punto della stagione, sono passati in vantaggio gli ospiti grazie al secondo gol dell'ex rossonero Pietro Pellegri, arrivato poco dopo la mezz'ora del primo tempo. A poco più di dieci minuti dal termine della gara, invece, è arrivato il pareggio di Ssntiago Pierotti che salva i pugliesi dall'ennesima sconfitta.

Un risultato che globalmente sorride maggiormente alla squadra di D'Aversa che raggiunge quota 15 punti e si mantiene a debita distanza dalla zona calda della classifica. Il Lecce invece continua a navigare in cattive acque: solo 9 punti in classifica e con la possibilità di rimanere ultima in claassifica nel caso di risultati positivi di Venezia e Monza nei prossimi giorni