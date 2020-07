Lecce: febbre persiste, Rossettini in ospedale ma non è Covid

(ANSA) - LECCE, 05 LUG - Il Lecce di Fabio Liverani, rientrato nella notte dalla trasferta contro il Sassuolo, si è ritrovato questa mattina al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti, in vista del prossimo impegno di campionato di martedì contro la Lazio. Gara nella quale il tecnico romano non avrà a disposizione Tachtsidis, fermato dal giudice sportivo. Il difensore Luca Rossettini, escludendo la patologia da Covid-19, in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile, è stato ricoverato per accertamenti diagnostici. Hanno lavorato in differenziato Lapadula e Meccariello, entrambi indisponibili contro i laziali. Domani pomeriggio allenamento di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare; poi squadra in ritiro in un albergo cittadino fino al giorno della partita. (ANSA).