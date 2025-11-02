Lecce-Fiorentina, sceneggiata di Ranieri: tolto il rigore alla Viola dopo un'OFR

Dopo le polemiche sulla sportività, le simulazioni e l'accentuare delle ultime settimane da parte della Fiorentina, con Pradé e Pioli che nel post partita della sfida di San Siro contro il Milan si sono scagliati contro Santiago Gimenez davanti le telecamere, in Fiorentina-Lecce di questo pomeriggio Ranieri, capitano dei toscani, aveva conquistato un penalty proprio cercando di ingannare l'arbitro.

Visto al replay la dinamica dell'episodio è stata chiara: auto-sgambetto e giocatore viola che esagera nella caduta, che diventa quasi un tuffo. In seguito all'OFR l'arbitro revoca il calcio di rigore precedentemente assegnato e ammonisce Ranieri, che contro il Milan aveva protestato in modo esagerato dopo il penalty concesso ai rossoneri, per proteste.