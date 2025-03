Lecce-Milan 2-3: Christian Pulisic eletto MVP della partita

Una vittoria tanto attesa per il Milan, che ha ribaltato il risultato contro il Lecce con un 3-2 emozionante. Il protagonista assoluto è stato Christian Pulisic, che con una prestazione da incorniciare ha guidato i rossoneri al successo. La sua doppietta, inclusa una rete su rigore, ha cambiato le sorti del match, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo.

Chris ha brillato in ogni momento cruciale della partita. Dopo il rigore trasformato al 73', ha segnato il gol decisivo all'81' su assist di Rafael Leão, mostrando una freddezza e una precisione incredibili. La sua capacità di essere sempre nel posto giusto al momento giusto ha fatto la differenza, rendendolo un pericolo costante per la difesa avversaria.

Le sue statistiche parlano chiaro: due gol, tre tiri in porta e un rigore guadagnato. La sua presenza in campo è stata fondamentale per il Milan, contribuendo non solo in fase offensiva ma anche nel mantenere alta la pressione sugli avversari. Con 35 passaggi precisi, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per i compagni.

Con l'85% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP Rafael Leão e Matteo Gabbia. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni dei rossoneri, tra campionato e Coppa Itala. Bravo Christian, continua così!