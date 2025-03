Lecce-Milan 2-3, è Pulisic il "Panini Player of the Match". 3° premio per Capitan America

vedi letture

È Christian Pulisic il "Panini Player of the Match" di Lecce-Milan 2-3. Capitan America ha contribuito a ribaltare la partita con una doppietta e per lui ora sono 8 le reti in campionato, 14 in tutte le competizioni.

"Questa partita è la storia della stagione: facciamo bene, abbiamo 5-6 occasioni, loro fanno un tiro e segnano. Ma ho sempre creduto di vincere la partita, anche sul 2-0 per loro" ha dichiarato il giocatore al termine della sfida di Lecce ai microfoni di Milan TV.

Voto 7.5 per MilanNews.it: "È una catena di montaggio umana a livello di palloni toccati, cross effettuati e dribbling tentati. Non molla mai, è un leader vero dentro il campo e si prende il rigore che poi porta il Milan sul 2-2. Ovviamente lo batte lui, con una botta centrale che scaccia via i fantasmi di Torino. Leao gli disegna un pallone fantastico che lui, come se fosse un centravanti consumato, mette alle spalle di Falcone. Campione concreto".

Questi tutti i "Panini Player of the Match" del Milan dall'inizio del campionato:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

17ª giornata, Verona - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

19ª giornata, Como - Milan 1-2 - Emerson Royal

22ª giornata, Milan - Parma 3-2 - Tijjani Reijnders

24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 - Christian Pulisic

25ª giornata, Milan - Hellas Verona 1-0 - Santiago Gimenez

28ª giornata, Lecce - Milan 2-3 - Christian Pulisic

Classifica

5 premi: Reijnders

3 premi: Pulisic

1 premio: Okafor, Theo Hernandez, Chukwueze, Emerson Royal e Gimenez



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">La risolve e si aggiudica il Panini player of the match, Christian Pulisic <a href="https://twitter.com/hashtag/LecceMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LecceMilan</a> <a href="https://t.co/hj5edLXtJ2">pic.twitter.com/hj5edLXtJ2</a></p>— Lega Serie A (@SerieA) <a href="https://twitter.com/SerieA/status/1898454513901535395?ref_src=twsrc%5Etfw">March 8, 2025</a></blockquote>