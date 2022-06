Lecce-Milan: in via di definizione il prestito di Lorenzo Colombo

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta il sito di gianlucadimarzio.com, il Milan e il Lecce sarebbero ormai prossimi all'accordo per il passaggio di Lorenzo Colombo in Salento per la prossima stagione. La formula sarebbe quella del prestito, esattamente come era stato fatto l'anno scorso con la Spal. Il giovane calciatore di proprietà rossonera a Ferrara, nella passata stagione, ha collezionato 6 gol in 36 partite.