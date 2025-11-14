Lecce, Sticchi Damiani: "Il Milan ci paga se Camarda fa gol? No, è un'invenzione"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, durante un seminario dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport dell'UniSalento, ha parlato così di Francesco Camarda, attaccante arrivato in giallorosso in estate in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan: "Si dice che Camarda abbia battuto il famoso rigore perché il Lecce prende un premio per ogni gol che fa. Questo premio per gol non c'è, non so come dirlo, è un'invenzione. Se Camarda fa gol il Lecce non percepisce un premio dal Milan, anzi temo che dobbiamo pagare noi un premio a lui - riporta pianetalecce.it -.

Rispetto a quella scelta, che poteva essere figlia di mille valutazioni, giuste o sbagliate, sono valutazioni di campo. Cosa succede? Si interpreta tutto sotto il profilo della convenienza economica. Ma con quella frase cosa si dice? Che una società mette davanti la convenienza economica, peraltro irrisoria, e per quello schiaccia, incide o condiziona la volontà tecnica dell'allenatore, distruggendo tutta la filiera di rispetto, valori e supporto al tecnico che invece ci caratterizza”.

