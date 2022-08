Lecce, super gol di Colombo contro il Napoli: è il primo in Serie A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Il centravanti di proprietà del Milan, girato in prestito al Lecce, ha segnato il suo primo gol nel massimo campionato italiano questa sera al Maradona contro il Napoli, realizzando il momentaneo 1-1 per i pugliesi. Una gioia immensa per il classe 2002, che poco prima aveva sbagliato un calcio di rigore parato da Meret.