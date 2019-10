Tutti i sei punti ottenuti dal Lecce in questo campionato sono arrivati in trasferta: quella salentina è l’unica squadra, assieme al Brescia ad aver ottenuto tutti i punti fuori casa. Tuttavia, il Lecce non vince una trasferta di Serie A in Lombardia da gennaio 2005 (1-0 contro il Brescia): da allora, per i pugliesi tre pareggi e 11 sconfitte.