Lecce, Voelkerling Persson: "Ibra quasi un Dio. Vorrei essere come lui"

Il nuovo attaccante del Lecce Joel Voelkerling Persson, svedese classe 2003, arrivato a titolo definitivo dalla Roma, è stato presentato alla stampa dalla sua nuova squadra. Il giovane talento ha parlato così del suo celebre connazionale Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan Campione d'Italia: "Quando penso ai giocatori svedesi che hanno giocato in Italia penso solo ad Ibra. Per me è quasi un Dio, non è un idolo, ma un punto di riferimento: vorrei essere come lui".