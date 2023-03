Lecco, fa pipì in campo ed è espulso. Bunino: "Non son il primo, e non sapevo di questa regola"

È successo domenica, in occasione nel match contro il Piacenza, e dopo il turno di stop refertato anche dal giudice sportivo, il giocatore ha così parlato ai canali ufficiali del club: "Mi sono scusato con tutti, non conoscevo questo aspetto del regolamento dato che è un gesto che fanno tanti giocatori in ogni partita e non ho mai visto espellere qualcuno, forse ci voleva un po’ di buon senso. In ogni caso mi è dispiaciuto tanto lasciare in difficoltà il mister e i compagni visto che stavo per entrare".