Lega Pro e Decathlon Italia annunciano l'avvio di una partnership strategica

Lega Pro e Decathlon annunciano con piacere l’avvio di una partnership strategica, che vedrà l’azienda leader internazionale nel settore sportivo affiancare la Lega Pro in qualità di Sponsor Tecnico ufficiale per le prossime quattro stagioni sportive, con la fornitura del pallone ufficiale per la serie C. Questa collaborazione sinergica pone le basi per una crescita congiunta e un sostegno concreto al calcio italiano.

L’accordo vede Decathlon come fornitore ufficiale del pallone utilizzato in tutte le competizioni organizzate da Lega Pro dalla stagione sportiva 2025-26 fino al termine di quella 2028-2029. Questa collaborazione si estende anche al supporto delle Rappresentative Nazionali Lega Pro, i cui giovani atleti vestiranno Decathlon, testimoniando un impegno condiviso verso il futuro del calcio.

“È con grande orgoglio e immensa soddisfazione che celebriamo oggi questo accordo con la Lega Pro, frutto di un grande lavoro di squadra tra i diversi team che ringrazio particolarmente per la loro passione e dedizione. Questa partnership rappresenta un passo significativo per Decathlon Italia nel nostro impegno costante a rendere lo sport accessibile a tutti i livelli, fino al professionismo ispirando le persone alle meraviglie dello sport. Essere il fornitore ufficiale del pallone per un campionato prestigioso come la Serie C è un riconoscimento della qualità e dell’innovazione dei nostri prodotti e della nostra dedizione al mondo del calcio italiano. Siamo convinti che il nostro pallone, frutto di ricerca e sviluppo, offrirà ai giocatori della Serie C uno strumento performante e affidabile per esprimere al meglio il loro talento e nello stesso tempo possa ispirare tutti i giovani futuri campioni del nostro movimento. Un grazie particolare alla Lega Pro: insieme abbiamo fin da subito trovato un forte sodalizio sui valori dello sport e sulle strategie future affinché il calcio continui ad essere passione, gioia e performance per tutte le generazioni” afferma Fabrizio Sormani, Chief Commercial Officer.

“Siamo felici della partnership che nasce con Decathlon, azienda leader nel settore sportivo e presente in importanti competizioni calcistiche europee – dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani – c’è soddisfazione nel sapere che sempre più aziende di primo piano e di rilievo internazionale si mostrino interessate alla nostra Serie C” – conclude Marani.