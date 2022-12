Lega Serie A, al via l'assemblea: tutti presenti i club

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Iniziata l’assemblea di Lega Serie A, in un clima non particolarmente sereno fra i club dopo la mancata celebrazione di quella che doveva tenersi in data 22 novembre. Improbabile in questa data l’elezione di Rebecca Corsi come consigliere non indipendente: la vicepresidente dell’Empoli, principale candidata finora. Da capire se gli altri club possano convergere su un altro nome - sono necessari 11 voti - o se si rinvierà alla prossima assemblea, che dovrà però tenersi prima del 21 di dicembre, perché in quella data scadranno i sessanta giorni di tempo dalla prima assemblea elettiva fissata da statuto.

L’ordine del giorno

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell'AD.

4. Elezione di un Consigliere di Lega non-indipendente (terza assemblea elettiva).

5. Linee guida diritti audiovisivi.

6. Sostegno della Lega Ucraina.

7. Riforme.

8. Progetto Medi-A Company: informativa.

9. Varie ed eventuali.