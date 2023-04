Lega Serie A e RDS annunciano la nascita della radio-TV della Serie A

Fonte: Lega Serie A

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

LEGA SERIE A E RDS 100% GRANDI SUCCESSI ANNUNCIANO LA NASCITA DELLA RADIO-TV DELLA LEGA SERIE A

Dall’inizio della prossima stagione calcistica on air dalle 07 alle 24, tutti i giorni, una programmazione di informazione sul campionato e i suoi protagonisti, con spazio ai personaggi e alle vicende della Serie A TIM.

Lega Serie A e RDS 100% Grandi Successi annunciano la nascita della Radio-TV della Lega Serie A, la nuova emittente radiovisiva della Serie A che, del prossimo campionato, trasmetterà in modalità digitale DAB e IP.

La Radio-Tv trasmetterà, 7 giorni su 7, dalle sette del mattino a mezzanotte, un ricco palinsesto dedicato al campionato di calcio della massima serie italiana e ai suoi protagonisti con contenuti realizzati ad hoc. L’accordo prevede anche la realizzazione di un editoriale quotidiano di 100” che andrà in onda su RDS 100% Grandi Successi e su tutti i canali della piattaforma RDS con un’audience raggiungibile di 8,5 milioni di persone.

"La decisione della Lega Serie A di far partire, con l’inizio della prossima stagione, un proprio canale radio-tv, in tecnologia Dab e web, rappresenta il primo passo verso la creazione del possibile canale ufficiale per la trasmissione delle partite live che potrebbe prendere vita dal 1 luglio 2024 - ha affermato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Ringrazio tutte le aziende che hanno partecipato al bando e soprattutto RDS per aver creduto, insieme a noi, in questo progetto industriale. Siamo da tempo una media company capace di realizzare la produzione delle partite, mentre dalla stagione prossima, grazie a una redazione dedicata, realizzeremo un vero e proprio palinsesto di intrattenimento radio e tv per oltre 12 ore originali al giorno”.

“È una grandissima soddisfazione essere stati scelti dalla Lega Serie A come partner per la realizzazione di questo importantissimo progetto radiovisivo. Metteremo a disposizione della Lega tutto il nostro know how creato in 45 anni di esperienza sul campo andando anche ad arricchire la nostra programmazione con lo sport più amato dagli italiani per una radio sempre più di evasione ed esperienze. – dichiara il Cav. Eduardo Montefusco, Presidente di RDS 100% Grandi Successi. – “Questo annuncio arriva dopo un 2022 ricco di soddisfazioni ed una crescita d’ascolto in tutte le fasce orarie con incrementi nel quarto d’ora medio (AQH) annuale del +18,9%. Desidero esprimere un ringraziamento speciale a tutto il team RDS che ha lavorato per l’affidamento del bando e che collaborerà con la Lega per lo sviluppo del nuovo canale Radio-TV con programmazione di qualità e un mix di innovazione e sostenibilità”.