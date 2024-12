Lega Serie A, fumata grigia: Simonelli non raggiunge il quorum per diventare nuovo presidente

Niente di fatto per la nomina del nuovo presidente della Lega Serie A. Ezio Simonelli, unico candidato, ha ricevuto 13 voti non raggiungendo il quorum di 14 voti necessario per essere eletto nelle prime due assemblee. Ora si procederà con un'altra votazione, dalla terza basteranno 11 voti per ricevere la nomina.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, al suo arrivo negli uffici della Lega Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni sul fatto che per l'AIA il gol di De Ketelaere contro i rossoneri era regolare e che non c'era nessun fallo su Theo Hernandez: "Quella è una cosa che decide l'arbitro. Io non opino mai su quello che decidono gli arbitri. Gli arbitri hanno sempre ragione per definizione".