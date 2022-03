Lega Serie A, il 5 aprile una nuova assemblea. Spunta la voce 'sostegno alle squadre nazionali'

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è stata convocata per martedì 5 aprile la nuova assemblea di Lega Serie A. Le società parteciperanno in presenza nella sede milanese di via Rosellini. Fra i temi che verranno affrontati, oltre alle modifiche dello statuto, le licenze nazionali e le proposte per promuovere la pace in Ucraina, spunta anche la voce ‘sostegno alle squadre nazionali italiane’. La Rosea riporta che dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, ora anche le società si occuperanno direttamente della situazione, con un approccio al tema che verrà poi approfondito nelle riunioni successive.