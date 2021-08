Lega Serie A, ok all'accordo Sky-Dazn per le partite nei locali pubblici

Dopo l'accordo Sky-Prime per la Champions League, l'assemblea di Lega ha dato il via libera a quello tra Dazn e Sky per trasmettere tutte le partite della Serie A nei locali pubblici quali bar, ristoranti e hotel. Come ultimo step pra serve l'autorizzazione dell'Agcom e dell'autorità della concorrenza e del mercato. L'assemblea ha pure spinto alla creazione di un canale in lingua araba su Youtube in cui trasmettere 5 incontri a giornata visibili in Nord Africa e in medio oriente. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.