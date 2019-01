Lega Serie A: Supercoppa Italiana, comunicato ufficiale sui biglietti

La Lega Serie A comunica che Sela Sport, partner per l’organizzazione della Supercoppa italiana 2018/2019, ha iniziato la vendita dei biglietti per la sfida tra Juventus e Milan che si terrà a JEDDAH (Saudi Arabia), al “King Abdullah Sports City Stadium”, mercoledì 16 gennaio alle ore 20.30 locali. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul seguente sito: https://www.sharek.sa/ Ogni tifoso potrà acquistare esclusivamente un solo biglietto e il relativo visto di ingresso elettronico per l’Arabia Saudita, anch’esso a pagamento. Per l’ottenimento del biglietto e del visto di ingresso elettronico bisogna seguire sulla piattaforma Sharek i seguenti passaggi: - registrarsi sulla piattaforma sharek.sa; - selezionare la categoria di biglietto desiderata (i settori indicati come “singles” sono riservati agli uomini, i settori indicati come “families” sono misti per uomini e donne); - proseguire la procedura per ottenere il visto elettronico e inserire tutte le informazioni richieste (dati del passaporto, data di arrivo ecc.); - caricare una fototessera e la scansione del passaporto; - procedere sulla pagina del pagamento per completare il processo e stampare i documenti (biglietto e visto elettronico). Al seguente link è disponibile un video illustrativo, in inglese, della procedura da seguire: https://sela-sport.box.com/s/0id9w8ej67s8pb5t713k8ylgmh5i8nc3