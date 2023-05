Legrottaglie: "Maldini e Massara esperti, speriamo che abbiano sempre quella lungimiranza e saggezza nel fare le scelte"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Nicola Legrottaglie ha parlato a margine della decima edizione del “memorial Claudio Lippi” al centro Vismara – Puma House of Football. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

Il suo ricordo di Claudio Lippi: “Dove ci sono lo sport ci sono le persone prima di altri interessi. Claudio l’ho conosciuto quando sono arrivato al Milan, quei sei mesi. Avevo conosciuto prima la moglie Milena in un’altra occasione, da lì è nata un’amicizia spontanea. Lui frequentava ogni tanto i gruppi che io tenevo a casa dove condividevamo vita, situazioni ed esperienze. Purtroppo poi questa notizia mi ha molto rattristato, ma la vita va avanti. Se Milena e la bimba vanno avanti quello che conta oggi è questo. Oggi lo ricordiamo, questa è la cosa bella”.

Un pensiero sul Milan di oggi: “Maldini e Massara sono molto esperti, ne sanno forse anche più di qualcun altro. Noi possiamo solo sperare che loro abbiano sempre quella lungimiranza e quella saggezza nel fare le scelte, l’unico modo per fare risultati è riuscire a scegliere le persone giuste. Anche nel calcio sono importanti le persone, non solo il talento ma anche le persone. E di talento in giro ce n’è, credo che abbiano già fatto un ottimo lavoro. Quest’anno qualcosa non è andato come speravano e adesso va capito perché non è andata in quel modo lì, ma credo che ci stanno lavorando già da mesi. Bisogna prendere giocatori che portano qualità, esperienza e che strutturino il Milan in modo più competitivo in campionato, Champions e Coppa Italia”.