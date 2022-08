Legrottaglie sul Milan: "Rimane fra le favorite per vincere il campionato"

MilanNews.it

Nicola Legrottaglie, ex calciatore fra le altre anche del Milan, ha parato in esclusiva ai microfoni di TMW per fare il punto dopo le prime due giornate del campionato e dire la sua sulla lotta scudetto. A proposito dei rossoneri, Legrottaglie ha detto: “Il Milan sarà sempre tra la favorite anche quest'anno, ma non la vedo centrata come la stagione scorsa. Dopo aver vinto, il rischio è che psicologicamente ci sia un calo soprattutto ad inizio campionato. Vediamo che concentrazione ci sarà da parte del gruppo”.