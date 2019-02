Leonardo e gli auguri a Fondazione Milan: "Spero continui come ha fatto negli ultimi 16 anni"

Leonardo, a margine dell'evento Banco BPM al Cenacolo di Milano, ha parlato ai microfoni di Milan TV dei 16 anni di Fondazione Milan, di cui ha fatto e fa tuttora parte: "Ci tenevamo e ci teniamo molto tuttora. Nasce con l'idea di unire tutte le aree del Milan, commerciale, comunicazione, finanziaria, sportiva, per poter contribuire in forma diretta al mondo in cui viviamo. Io son stato segretario generale della fondazione fino al 2010, quando ero ancora allenatore del Milan. Tornare qua e riprendere il ruolo di consigliere del CdA della fondazione, insieme al presidente Scaroni e a tutti gli altri, è una cosa che mi fa molto piacere. L'augurio è che Fondazione Milan possa fare tanti anni con tanti progetti come nei 16 appena passati. Faccio due esempi. Abbiamo costruito un centro sportivo a Calcutta, ma anche un'unità di terapia intensiva a Nazareth, l'unico ospedale accessibile ai credenti di tutte le religioni. Il calcio e il Milan riescono ad abbattere delle barriere che altre istituzioni non riescono a fare. Utilizzare questa forza per aiutare persone con difficoltà, a rischio sociale, o che necessitano di un sostegno dal punto di vista psicologico, penso sia un dovere".