Letang su Sanches: "Non abbiamo avuto contatti con il PSG. Altri club euroepo molto grandi hanno fatto delle offerte"

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Fonseca come nuovo allenatore del Lille, Olivier Letang, presidente del club francese, ha parlato così della situazione legata a Renato Sanches: "Fa parte dei giocatori ai quali resta un anno di contratto, ma sapete che sarebbe dovuto partire l’estate scorsa per Barcellona. Ad oggi non abbiamo avuto alcun contatto con il PSG e non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Ci sono altri club interessati, club europei molto grandi che hanno già fatto delle offerte".