Letizia: "Prima smettiamo di raccontarci il miracolo di Allegri, prima torniamo alla realtà e costruiamo una squadra per vincere"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul Milan: “Se sono preoccupato dopo l’ultima sconfitta? No, sono arrabbiato ma non preoccupato. Il quarto posto deve arrivare per forza. Quello che mi dà fastidio è che si poteva puntare allo scudetto. Anche arrivare secondi o terzi cambia poco: l’obiettivo doveva essere quello. Prima smettiamo di raccontarci il ‘miracolo di Allegri’, prima torniamo alla realtà e costruiamo una squadra per vincere davvero l’anno prossimo.

Queste partite servono per capire chi resta e chi no. Io ti dico che, a parte Maignan, Pavlovic, Rabiot e Gabbia, sono tutti in discussione. Ci sono situazioni diverse: chi deve rinnovare, chi ha deluso, chi è a fine ciclo. Su Gimenez voglio capire se è carne o pesce. Su Tomori farei delle riflessioni. Su Jashari l’investimento mi ricorda quello di De Ketelaere. E dico una cosa impopolare: rifletterei anche su Pulisic. Due mesi così non sono accettabili, ha mercato in Premier e potrebbe essere sacrificato. Tra Leao, Pulisic e Nkunku, qualcuno è di troppo”.

Sarà ancora il “Milan di Max Allegri”?

“Sì, assolutamente. Allegri vuole almeno quattro giocatori forti, uno per reparto. Il problema è capire cosa significa ‘forte’, perché il Milan oggi non può permettersi certi profili. La realtà è che oggi, devi e puoi prendere solo giocatori che possono diventare forti, non già fatti”.