LEV-MIL (1-0): la sblocca Boniface, Leverkusen avanti

Gol del Bayer Leverkusen all'inizio della ripresa. Grande verticalizzazione di Garcia per Grimaldo, che attacca il mezzospazio a destra: lo spagnolo di tacco lascia per Frimpong, che va dritto in porta col destro: grande risposta di Maignan, che poi non può nulla sul tap in di Boniface. Difesa del Milan troppo ferma in questa occasione.