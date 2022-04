Lewandowski: "A breve ci sarà un confronto con il Bayern Monaco ma non cosa accadrà"

MilanNews.it

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco che ha appena conquistato il decimo titolo di Germania consecutivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland parlando anche del suo futuro: "Entrambe le parti devono volere che io resti. Devo dire che per me non è una situazione facile. A breve credo che succederà qualcosa. So solo che a breve ci sarà un confronto, ma non so cosa accadrà. Non mi è stato detto nulla finora sul mio contratto e sul mio futuro".