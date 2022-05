Lewandowski: "È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quella giocata contro sul Wolfsburg è stata con ogni probabilità l’ultima partita di Robert Lewandowski con la maglia del Bayern Monaco. Nel pre partita la dirigenza bavarese aveva confermato il no del polacco alla proposta di rinnovo, ma adesso arrivano anche le parole del calciatore a ribadire ancora una volta l’addio: “È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club”.