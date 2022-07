MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dalla Germania sono sicuri: il Barcellona non presenterà una quarta offerta al Bayern Monaco per portare in Spagna Robert Lewandowski. Lo scrive la BILD, che spiega come però l'attaccante polacco starebbe valutando se "ribellarsi" con il Bayern e non presentarsi il prossimo 12 luglio per il ritrovo della squadra.