Liberali brilla ancora: la pagella di Tuttosport dopo Milan-Real

Tra le bellissime scoperte di questo Milan formato estivo, c'è sicuramente il giovane classe 2007 Mattia Liberali che si sta mettendo in mostra per al sua personalità e le sue qualità tecniche, sfruttando al massimo il periodo insieme alla prima squadra che gli è stato concesso in questo primo campionato. Dopo aver rubato l'occhio contro Rapid Vienna e Manchester City, anche nell'amichevole con il Real Madrid, il giovane fantasista ha fatto vedere perché Fonseca gli ha dato così tanta fiducia, fornendo un assist per Chukwueze.

La pagella di Mattia Liberali a cura di Tuttosport dopo Milan-Real Madrid: "Vimercate non è Manchester e lui non è Foden, anche basta con etichette troppo ingombranti. Liberali è un giocatore diverso e può solo diventare un grande Liberali, perché le doti le ha tutte. Basti vedere nel primo tempo come manda in porta Nasti e nel secondo l’assist che serve a Chukwueze per il gol vincente".