Liberali esulta: "Coronato il sogno che abbiamo sempre desiderato: campioni d'Europa"

vedi letture

Tra i protagonisti dell'Italia under 17 che ieri si è laureata Campione d'Europa di categoria, battendo 3-0 il Portogallo in finale, non c'era solamente Francesco Camarda. Anche Mattia Liberali, altro grande talento rossonero, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all'interno della Nazionale allenata dal Ct Favo. Il suo gol meraviglioso nei quarti contro l'Inghilterra, una serpentina irrefrenabile, ha fatto il giro del web e dei social in pochissimo tempo. Anche ieri nel corso della finale ha offerto giocate da vero numero 10, come il lancio che poi ha portato alla doppietta di Camarda.

Su Instagram, nel post partita, Liberali ha voluto festeggiare così la vittoria, con un ringraziamento al gruppo: "Campioni d'Europa. Grazie a tutti per questa esperienza magnifica e indimenticabile, siamo riusciti a coronare il sogno che abbiamo sempre desiderato. Siete unici".