Liberali: "Milan, non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che mi hai dato. Ora è arrivato il momento di salutarci"

Mattia Liberali, in procinto di passare al Catanzaro a titolo definitivo, affida ad Instagram i suoi pensieri e le sue emozioni nel salutare il Milan: il classe 2007 ha fatto parte della famiglia rossonera per più di 10 anni. Queste le sue parole di commiato:

"Dopo più di 10 anni passati insieme è arrivato il momento di separarci: ne abbiamo vissute tante e non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che mi hai dato. Sono arrivato che ero solo un bambino, voglioso di giocare a pallone e di divertirsi, e ora ne esco da ragazzo cresciuto e maturato, che non ha mai mollato questa voglia di vivere per il calcio. Dentro di me c’è e ci sarà sempre questa parte del bambino che tu hai cresciuto e che mi fa emozionare e gioire ogni volta che tocco la palla come se fosse la prima.



Ormai eri diventato parte integrante di me, una seconda casa, e negli anni mi hai fatto conoscere persone che mi hanno cambiato radicalmente in meglio, come calciatore ma soprattutto come persona. Le ringrazio tutte per avermi dato una mano quando ne avevo più bisogno e per avermi supportato giorno per giorno: spero di aver lasciato loro qualcosa anch’io. Certamente una parte di me si porterà sempre dentro tutte le esperienze vissute e le persone conosciute in questa grande famiglia. Ora però è arrivato il momento di salutarci e di scrivere un nuovo capitolo, in un’altra famiglia. Grazie di tutto Milan".