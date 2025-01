Licari: "Il Milan ha avuto il carattere ma non il cinismo di Riyad"

Un triplo pari che scontenta tutte e tre: Milan, Atalanta e Juventus, contro Cagliari, Udinese e Torino, ieri hanno ottenuto un punto a testa alimentando più i dubbi che i nuovi propositi.

Fabio Licari, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, analizza le due sfide dando una lettura legata agli strascichi degli impegni affrontati di recente in Arabia Saudita, estendendo l'analisi anche all'Atalanta: "Dalla Supercoppa senza furore" - scrive Licari - "L’Atalanta completamente svuotata sembrava una squadra qualunque, distanze lunghe, contrasti molli, gambe lente: ai punti ha stravinto l’Udinese. La solita Juve non è riuscita a proteggere il vantaggio contro un irriducibile Toro da derby: poteva perdere, i dodici punti dissipati da situazione favorevole sono uno spreco che non può non avere conseguenze nella corsa Champions. Il Milan ha avuto forse il carattere ma non il cinismo dell’entusiasmante (e fortunato) doppio ribaltone di Riad".

Insomma, le fatiche d'Arabia si fanno sentire eccome per vari ragioni: "Tre pari, tre delusioni. Sicuro che viaggio, fuso orario, fatiche supplementari e stress psicologico abbiano condizionato le finaliste. Inevitabile quindi domandarsi se si adegueranno anche i nerazzurri, andando in gondola oggi a Venezia, oppure ci sarà una reazione d’orgoglio da grandi".