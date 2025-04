Licari: "Il Milan non perda tempo: subito ds e allenatore"

Fabio Licari, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la situazione societaria in casa rossonera: "La fretta non è mai la risposta, ma neanche allungare i tempi delle scelte è una gran soluzione. E il tempo ormai stringe. Il Milan ha bisogno con urgenza di un paio di nomi, un direttore sportivo e un allenatore, e di un serio progetto tecnico-tattico per cominciare una ristrutturazione vera. Non come quella fallita dell’ultimo anno, con un allenatore non top rifiutato dai tifosi (Lopetegui), un altro che da subito non sembrava l’ideale per cominciare un ciclo (Fonseca), un sostituto mai del tutto convincente (Sergio Conceiçao), figure dirigenziali dal ruolo indefinito (Ibrahimovic) e un mercato che ha collezionato figurine interessanti ma non sempre compatibili con il progetto. Senza dimenticare che gli uomini vengono sempre prima dei progetti.

Un direttore sportivo è l’urgenza ma, come diceva ieri Cesare Prandelli alla Gazzetta, attenzione a confondere i ruoli. Il ds è l’esperto di mercato, l’uomo della società con il compito di individuare i nomi nel rispetto delle esigenze del bilancio, altrimenti sarebbero bravi tutti a costruire una rosa. Ma non è detto sia anche uomo di campo, come non lo è per esempio Sartori, forse il più bravo a scoprire gioielli nascosti che però il Milan avrebbe meno tempo del Bologna di aspettare. Esiste anche il direttore tecnico, l’indispensabile collegamento tra squadra, allenatore e società, e che potrebbe affiancare quella del ds. Il direttore tecnico ha la competenza per dire all’allenatore che sta sbagliando, evitandogli il perseverare degli errori. Non sono tante le figure professionali che impersonano i due ruoli, ma esistono".