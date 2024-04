Licari: "In otto giorni il Milan può cominciare un nuovo ciclo o scrivere la parola fine a questo"

Questa mattina Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha proposto un pezzo di commento sulla rosea inerente al Milan e alle strategie che la squadra rossonera dovrà adottare quest'estate, capitanata da Ibrahimovic che avrà carta bianca sulle scelte di mercato e non solo, per far sì che venga ridotto il gap con l'Inter. Licari parla anche di quanto saranno fondamentali i prossimi otto giorni per il futuro del club rossonero e per quello del ciclo di Stedano Pioli.

Le parole di Fabio Licari: "Non c’è da girarci troppo intorno: in otto giorni il Milan può cominciare il nuovo ciclo oppure scrivere la parola fine a questo. Può cominciare una ristrutturazione pesante oppure proclamare la rivoluzione. A prescindere da Inter e Roma, però, non può permettersi errori di programmazione. L’Inter ha un meccanismo consolidato. Il Milan no. L’Inter parte già in testa al prossimo campionato".