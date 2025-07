Licari: "La personalità di Modric moltiplicherà il rendimento del Milan"

Nella sua edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport, attraverso la penna del collega Fabio Licari, si pone una serie di domande a un mese dall'inizio del nuovo campionato di Serie A. Due dei dieci quesiti proposti vanno a toccare anche la situazione legata al Milan. Nel primo caso ci si chiede cosa manca a due squadre come i rossoneri e la Juventus per inserirsi nella lotta per i piani alti. Il Diavolo, senza coppe, ora ha Allegri, la Juve non sembra molto attrezzata per il doppio impegno.

Fabio Licari ha provato a rispondere così per quanto riguarda il Milan: "Juve e Milan sono due grandi in difficoltà. I rossoneri si sono affidati al mestiere di Allegri e non hanno le coppe: possono puntare tutto sul campionato, ma sono ai lavori in corso. Il Milan ha bisogno di un 9 (Vlahovic?), fatica a prendere Jashari e anche a destra manca qualcosa. Ha preso il 'vecchio' Modric, ma la sua personalità dentro e fuori dal campo moltiplicherà il rendimento. Oggi lo scudetto sembra lontano".