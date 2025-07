Licari: "Modric troppo fuori categoria in Spagna, figuriamoci in Italia"

Nella sua edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport, attraverso la penna del collega Fabio Licari, si pone una serie di domande a un mese dall'inizio del nuovo campionato di Serie A. Due dei dieci quesiti proposti vanno a toccare anche la situazione legata al Milan. Una delle questioni riguarda i veterani su cui diversi club, incluso il Diavolo con Luka Modric, stanno puntando. Oltre al croato anche De Bruyne, Dzeko, Immobile, lo stesso Morata come anche molti altri che erano già presenti in Serie A.

Fabio Licari ha provato a rispondere così per quanto riguarda l'ingaggio di Luka Modric, a quasi 40 anni di età: "Se non c'è una lira, servono idee. Noi non diremmo mai di no a Modric, anche part-time: troppo fuori categoria in Spagna, figurarsi in Italia, per non dare un contributo al Milan. Vecchi o giovani, purché siano bravi".