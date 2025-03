Liga, il Barcellona batte l'Atletico Madrid in rimonta e resta in vetta

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Sotto 2-0 a 20 minuti dal 90' al Metropolitano di Madrid, il Barcellona ha firmato una incredibile rimonta battendo i padroni di casa dell'Atletico per 4-2. I catalani hanno così mantenuto il primo posto nella Liga davanti al Real. Decisivi in pieno recupero Lamine Yamal al 92' per il 3-2 e Ferran Torres al 98' per il 4-2. In classifica il Barça è primo con 60 punti a parti punti con il Real. In corsa c'è anche l'Atletico, terzo con 56 punti, che ha però perso una bella occasione di accorciare sul Real e superare il Barca. (ANSA).