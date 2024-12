Liga, Real ko con l'Atheltic Bilbao. Mbappé sbaglia un altro rigore

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - E' un momento difficile per i Real Madrid che esce sconfitto per 2-1 dallo stadio San Mamè di Bilbao con l'Athletic. Per i blancos è la seconda sconfitta in campionato in questa stagione. Kylian Mbappé ha sbagliato un altro rigore. Il Real Ritorno è andato sotto per 1-0 al 53' con Berenguer. Al 68' l'attaccante francese ha fallito il penalty del pareggio. Al 79' l'inglese Jude Bellingham ha pareggiato. Ma all'81 Gorka Guruzeta realizza il 2-1 definitivo. In classifica la squadra di Ancelotti ha 33 punti, quattro in meno del Barcellona capolista con 37. (ANSA).