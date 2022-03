Ligue 1, domani alle 13 il Bordeaux di Adlì sfiderà il PSG

MilanNews.it

Dopo la sfida di ieri sera tra Lille e Saint Etienne terminata sullo zero a zero, oggi scenderanno altre due gare in Ligue 1, con il Nizza secondo in classifica impegnato a Montpellier nel pomeriggio. Chiuderanno il sabato Troyes-Nantes, mentre il PSG di Pochettino sarà in campo domani all'ora di pranzo contro il Bordeaux, per mettersi alle spalle il pesante ko del Bernabeu, costato l'eliminazione dalla Champions.

Venerdì 11 marzo

Lille-St. Etienne 0-0

Sabato 12 marzo

Montpellier-Nizza (live ora)

Troyes-Nantes (21)

Domenica 13 marzo

PSG-Bordeaux (13)

Angers-Reims (15)

Clermont-Lorient (15)

Metz-Lens (15)

Strasburgo-Monaco (15)

Lione-Rennes (17.05)

Brest-Marsiglia (20.45)