Lille, David: "La mia mente non è altrove. A fine stagione parlerò col club"

Jonathan David, attaccante del Lille, si è così espresso sul suo futuro: "Cerco sempre di attaccare e segnare in ogni partita ma non è semplice. Cerco di fare tutte le piccole cose necessarie per aiutare la squadra, poi se avrò l'opportunità di segnare spetterà a me fare bene l'ultimo gesto. La mia mente non è altrove come qualcuno dice. Ho delle ambizioni, voglio migliorare, ma sono ancora qui. Alla fine della stagione mi riposerò e forse ci saranno dei colloqui con il club, ma ci penserà il mio agente e vedremo come andrà in estate".